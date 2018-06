'Or eist einde schijnconstructie PostNL'

De or reageert volgens Zembla in een brief op een recente uitzending over de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden bij PostNL. Vlak voor die uitzending sloot vakbond FNV een akkoord met uitzendbureau In Person. Daardoor krijgen uitzendkrachten van dat bureau voortaan gelijk loon voor gelijk werk. FNV-leden krijgen daarnaast een volledige nabetaling voor hun gemiste loon.

De or wil dat PostNL helemaal stopt met het op deze wijze inzetten van uitzendkrachten. Ook zouden álle als pakketsorteerder ingezette uitzendkrachten achterstallig loon moeten ontvangen, en moeten de ,,ondeugdelijke" arbeidsomstandigheden worden verbeterd.