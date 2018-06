Vizier op verscherpt handelsconflict

Het venijn zat in de voorbije handelsweek vooral in de staart nadat de Amerikaanse president Donald Trump op vrijdag goedkeuring gaf om importheffingen op te leggen aan een groot aantal Chinese producten, waaronder . China sloeg daarop gelijk terug met de aankondiging om vanaf begin juli Amerikaanse producten, zoals vliegtuigen en auto’s zwaarder te gaan belasten. „De grootste vrees in de markt is een verdere escalatie van het handelsconflict. Trump is vooral bezig om zijn achterban tevreden te stellen met het oog op de komende verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat”, stelt Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB.

De ECB zorgde in de afgelopen week ook voor het nodige vuurwerk vanwege de bekendmaking om met ingang van 2019 het stimuleringsprogramma stop te zetten met daaraan voorafgaand in het vierde kwartaal nog maandelijks €15 miljard aan obligaties op te kopen. Het vooruitzicht dat de beleidsrente bij de ECB nog tot na de zomer van 2019 zeer laag zal blijven, klonk beleggers als muziek in de oren. Westerterp, benadrukt dat er vooraf angst was dat de ECB het steunprogramma sneller zou gaan afbouwen of eerder zou beginnen met een aanpassing van het rentebeleid. „De ECB wilde met zijn aangepaste monetaire beleid vooral zorgen dat de markt niet werd opgeschrikt.” Verder wijst hij er op dat de monetaire stimulering van de ECB in 2019 toch zal doorgaan vanwege de herinvestering van aflopende obligaties.

Komende week krijgen beleggers het rentebesluit van de Bank of England (BoE) voorgeschoteld. Bij de laatste rentevergadering in mei hield de BoE de rentetarieven ongewijzigd, terwijl in de markt lange tijd op een verhoging van de beleidsrente had voorgesorteerd. ”De zwalkende koers van het Britse pond en de politieke onrust in het Verenigd Koninkrijk over de Brexit werken onduidelijkheid over een nieuwe renteverhoging in de hand”, meent Westerterp.

De tweedaagse vergadering van leden bij oliekartel OPEC die komende donderdag begint, zal nauwlettend worden gevolgd. Eind vorig jaar werd besloten om de afspraken over een productiebeperking te verlengen tot eind 2018, maar inmiddels zijn er scheurtjes gekomen in het pact waar ook Rusland deel van uitmaakt. Vooral Saoudië-Arabië zou overwegen om de oliekraan vanaf 2019 weer wat verder open te willen zetten. Volgens Westerterp is er bij de huidge olieprijs van rond de $75 per vat weinig aanleiding meer voor de OPEC om in 2019 door te gaan met de beperking van de olieproductie. „Een geleidelijke stapgewijze afbouw van de productiebeperkende maatregelen ligt het meest voor de hand.”

Volgens het CBS kwam de economische groei in ons land op basis van een eerste schatting in het eerste kwartaal van 2018 uit op 0,5% in vergelijking met een kwartaal eerder. Vooral de toegenomen koopbereidheid bij consumenten droeg daar aan bij. Komende vrijdag komt het CBS met een nieuwe raming over de economische prestaties in de eerste drie maanden vanuit jaar.

Daarnaast komt er meer duidelijkheid over het wel en wee op de woningmarkt in de VS. Het vertrouwen van huizenbouwers en de verkoop van bestaande huizen dalen vanaf begin volgende week op de markt neer.

Westerterp voorziet de komende maanden een verdere verbetering van de aandelenklimaat gesteund door een verwacht sterk cijferseizoen. „Na de uitstekende resultaten over de eerste drie maanden van het jaar is er geen reden om te voorzien dat bedrijven in het tweede kwartaal minder goed hebben gepresteerd.”