Wall Street lager door heffingen Trump

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,7 procent lager op 25.003 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 2771 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7722 punten.

China liet eerder weten met heffingen op onder meer vliegtuigen, auto's en sojabonen van zich af te willen slaan. De aandacht van beleggers is daardoor gericht op bedrijven die mogelijk getroffen worden door de Chinese tegenmaatregelen. Vliegtuigbouwer Boeing, machinebouwer Caterpillar en automakers als Tesla en General Motors (GM) gingen tot 2,4 procent omlaag.

Adobe

Qualcomm zou goedkeuring krijgen van de Chinese toezichthouder voor de overname van de Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors (plus 1,4 procent). Beide bedrijven staan daarom in de belangstelling, al zijn er ook berichten dat de goedkeuring nog niet aanstaande is. Qualcomm verlengde ondertussen de aanmeldtermijn voor zijn bod op NXP voor de 25e keer in de afgelopen zestien maanden.

Adobe Systems kwam donderdag nabeurs met kwartaalcijfers. Het softwarebedrijf, bekend van onder meer Photoshop, gaf teleurstellende omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal en de koers van Adobe daalde daarop 3,7 procent.