Staking legt DAF-fabriek grotendeels plat

Daardoor lag de motorenfabriek vrijwel helemaal plat. In de truckfabriek werd 85 procent minder werk gedaan.

De DAF-medewerkers staken voor een nieuwe cao in de metalektro. Ze willen onder meer 3,5 procent meer loon per jaar, meer zeggenschap en meer werkzekerheid. Donderdag had personeel bij Fokker het werk al kort onderbroken door de lunchpauze te verlengen.

De volgende stakingen vinden op woensdag plaats. Dan wordt volgens FNV bij verschillende bedrijven in het land een etmaal lang gestaakt. Dat gebeurt onder meer bij autofabriek VDL Nedcar in Born. Bij welke andere bedrijven acties worden gehouden, maken de bonden maandag bekend.