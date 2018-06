Kabinet geeft postmarkt meer ruimte

Een aanbesteding van de universele postdienst (UPD), die nu wordt verzorgd door PostNL, is daarmee van de baan. De voorwaarden van de UPD over onder meer het aantal wekelijkse bezorgdagen en het minimale aantal brievenbussen blijven wel gehandhaafd. Ook de eisen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden blijven gehandhaafd. Het kabinet ziet niets in nationalisering van PostNL.

PostNL en Sandd, de twee grootste partijen op de postmarkt, hadden eerder al openlijk gepleit voor consolidatie. PostNL-topvrouw Herna Verhagen noemde dat zelfs ,,onvermijdelijk''. De kosten voor afzonderlijke bezorgdiensten waren volgens haar te hoog.