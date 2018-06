Onrust om handelsoorlog op Wall Street

New York - De beurzen in New York stonden vrijdag in de min. De importheffingen die president Donald Trump op Chinese goederen gaat heffen, drukten het sentiment. Trump maakte de importheffingen op artikelen, die een totale waarde van 50 miljard dollar vertegenwoordigen, officieel bekend. Omdat China al aankondigde met tegenmaatregelen te komen, laaide de angst voor een handelsoorlog weer op.