Handelsruzie VS en China escaleert

In totaal treft de Verenigde Staten 1102 soorten producten. Daarvan wordt op 818 productsoorten met een waarde van 34 miljard dollar vanaf 6 juli de importheffing geïnd. De VS neemt daarnaast stappen om de heffingen uit te breiden naar nog eens 284 productgroepen.

China kondigde al direct aan met tegenmaatregelen te komen van een vergelijkbare waarden. Het gaat om heffingen van 25 procent op 659 verschillende Amerikaanse goederen met een waarde van 50 miljard dollar zoals vliegtuigen, auto's en sojabonen. Heffingen op 34 miljard dollar aan producten gaan in op 6 juli. De andere tarieven worden op een later tijdstip aangekondigd, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Trump deed niets om de angst dat dit tot een volwaardige handelsoorlog zou leiden, weg te nemen. Bij de bekendmaking van zijn importheffingen dreigde hij daarentegen juist met extra heffingen als China zou reageren met eigen tarieven. Eerder had hij het al over een tweede groep producten ter waarde van 100 miljard dollar.

De Europese Unie is ook een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de VS. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU die sinds begin deze maand gelden.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat de huidige ontwikkelingen slecht zijn voor 'exportland' Nederland. ,,Per saldo kennen deze ontwikkelingen alleen verliezers. Zowel consumenten als producenten zijn uiteindelijk de dupe van dit soort handelsoorlogen. Alle onzekerheid is slecht voor de handel en het vertrouwen. Wij hopen dan ook dat de twee wereldmachten alsnog snel tot verstandige afspraken komen, want dit is voor niemand goed."