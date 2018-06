Column: hoe je koude kant uitsluit bij erfenis

Maak je geen huwelijksvoorwaarden, dan zijn de erfenissen en schenkingen die je krijgt alleen voor jou. Bij een eventuele scheiding hoef je die niet te delen met je ex. Is het daarom niet meer nodig dat ouders een testament maken om daarin de koude kant uit te sluiten? Was het maar zo makkelijk. De nieuwe regels gelden pas sinds 1 januari 2018. Ouders van wie de kinderen vóór die dag in het huwelijksbootje zijn gestapt, moeten zo’n privé-clausule nog wel in een testament regelen.

Insluiten

Maar ook ouders van wie de kinderen nog gaan trouwen, doen er goed aan om in hun testament te verordonneren dat de schoonkinderen niet meedelen. De kinderen kunnen namelijk zowel voor als na het uitwisselen van het jawoord in huwelijksvoorwaarden bepalen dat zij afwijken van de huidige wet. Zij kunnen zelfs een zogenaamde ’insluitings-clausule’ opnemen.

Onderling spreken ze dan af dat erfenissen gemeenschappelijk zullen zijn en dus gedeeld moeten worden bij een scheiding. Hebben de ouders echter een uitsluitings-clausule in hun testament staan, dan gaat hun wens boven die van hun kinderen.

Overigens is dit scenario niet alleen van toepassing bij een erfenis. Het kan ook spelen bij een schenking. Dus als de ouders met de warme hand hun kind willen steunen, raad ik nog steeds aan om daaraan een privé-clausule te koppelen.

Mr. Ernst Loendersloot is senior kandidaat-notaris te Maastricht, www.ntrs.nl