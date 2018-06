Belastingdienst int €180.000 bij drugsdealer

Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waar de dealer tot aan het bittere einde toe procedeerde tegen de belastingheffing. In het huis en een loods op naam van de verdachte werd in 2012 ruim 315 kilo hasj en ruim 4800 xtc-pillen gevonden.

In combinatie met de wapens en munitie die ook nog werden aangetroffen werd de dealer veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, al loopt daartegen ook nog een beroep bij de Hoge Raad.

Inkomstenbelasting

Maar de Belastingdienst kwam vervolgens ook nog om de hoek kijken. Omdat de man over 2012 geen aangifte voor de inkomstenbelasting had gedaan, maar wel een gigantische hoeveelheid drugs in huis had liggen. De fiscus schatte in dat de dealer daar in 2012 ruim anderhalf miljoen euro aan inkomsten uit had gehaald.

Voor het uitblijven van de aanslag legde de Belastingdienst een boete van ruim €390.000 (de helft van de verschuldigde belasting) op. Die werd teruggebracht tot €200.000, onder meer omdat er rekening werd gehouden met de financiële situatie van de dealer. Uiteindelijk ging daar ook nog 10% af omdat de uitspraak lang op zich liet wachten. Maar de boete van €180.000 is volgens de Hoge Raad een terechte straf.