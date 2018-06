Mabel, pensioenen en Rutte uit de kast houden u bezig

Redactie DFT

Amsterdam Prinses Mabel en haar Adyen-investering, de iets minder slecht presterende pensioenfondsen en een column van Martin Visser over Rutte waren afgelopen week de best gelezen artikelen.

Daarnaast hielden Fastned, de bitcoin en Macron en Trump de gemoederen bezig. Dit waren de tien best gelezen artikelen op de site van De Financiële Telegraaf afgelopen week.

1. Mabel verdient tientallen miljoenen

Mabel van Oranje cashte deze week maar liefst €43 miljoen toen ze een gedeelte van haar belang in fintech-bedrijf Adyen naar de beurs bracht. En het restant van het belang dat zij nog over heeft is nog een veelvoud daarvan.

2. Grote pensioenfondsen blijven onder druk

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bracht deze week de stand van zaken in Nederland pensioenland naar buiten. Het gaat iets beter, betoogt DNB. Maar bij de grote fondsen staan de signalen nog altijd op rood.

3. Mark Rutte ’uit de kast’

DFT-columnist Martin Visser keek naar de toespraak van Mark Rutte voor het Europees Parlement deze week en zag een ’regelrechte liefdesverklaring’.

4. Bitcoin zakt na verkoopgolf

Bekijk ook: Bitcoin zakt verder na verkoopgolf

5. Macron knijpt Trump

6. ’Basisinkomen zorgt voor meer armoede’

7. Pomphouders zijn Fastned beu

Bekijk ook: Pomphouders zijn Fastned beu

8. Verkoper tweedehands iPhones Leapp failliet

Bekijk ook: Verkoper tweedehands iPhones Leapp failliet

9. Coolblue stopt met honderden aparte webwinkels

Bekijk ook: Coolblue stopt met honderden aparte webwinkels

10. Blokker creëert met Casa eigen concurrent

Bekijk ook: Blokker creëert met Casa eigen concurrent