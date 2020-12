Tweespalt binnen spoorwegen om nieuwe directeur

De ondernemingsraad ziet de komst van Eelco van Asch naar de NS-directie niet zitten. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Utrecht - Binnen NS is tweespalt ontstaan over de aangekondigde benoeming van KLM’er Eelco van Asch in het bestuur als operationeel directeur. De centrale ondernemingsraad (cor) heeft negatief geadviseerd over zijn aantreden op 1 maart.