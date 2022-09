Schiphol haalt plan nieuwe terminal uit de mottenballen

Volgens een woordvoerster van de luchthaven wordt momenteel nagedacht over het concept en de timing. „In dat kader wordt aan marktpartijen gevraagd om mee te denken”, aldus de zegsvrouw. Dat blijkt uit documenten over de uitbreidingsplannen, die zijn ingezien door De Telegraaf.

Schiphol vraagt ’de markt’ om mee te denken over de uitbreidingsplannen, die overigens al in 2017 door de luchthaven met architect Kees Kaan zijn gepresenteerd. Toen had Schiphol ambitieuze groeiplannen voor 590.000 vliegbewegingen, dat het kabinet daarna al verlaagde naar 540.000 bewegingen op deze locatie. Nu wil het kabinet dan Schiphol verder krimpt naar 440.000.

’Kwaliteitsperceptie’

De timing is opmerkelijk omdat topman Dick Benschop van Schiphol de afgelopen tijd steeds aangaf dat het project nog steeds in de vriezer lag. De nieuwe terminal zou oorspronkelijk €1 miljard kosten. Het document voor de marktpartijen rept van een oplevering tussen 2030 en 2033.

Het zogeheten functioneel ontwerp zou volgende jaar klaar moeten zijn, waarna de aanbesteding in 2024 van start zou moeten gaan. De nieuwe terminal zou ook nodig zijn omdat de ’kwaliteitsstandaard’ van luchthavens is veranderd. „De relatieve kwaliteitsperceptie van Schiphol ten opzichte van haar concurrenten daalt.”

Schiphol benadrukt dat er nog geen investeringsbeslissing is genomen over de uitbreiding.

De afgelopen maanden was de luchthaven het toneel van maandenlange chaos, omdat de directie niet voldoende personeel heeft aangetrokken voor de beveiligingscontrole. De internationale reputatie van Schiphol ging door het putje, omdat reizigers dagelijks urenlang moesten wachten, hun vlucht en bagage misten.

Ook met aannemers ligt Schiphol overhoop: de bouwer van de nieuwe A-pier werd weggestuurd vanwege disputen over de constructie en de bouw. Bronnen in de bouwwereld gaan er vanuit dat Schiphol bijna €1 miljard zal moeten neertellen voor de nieuwe pier, die oorspronkelijk in de boeken stond voor €400 miljoen.