Ex-topman France Telecom voor rechter om zelfmoorden

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een gerechtelijk bevel dat het in handen heeft. De nu 76-jarige Lombard en de andere managers wordt deelname aan psychologische intimidatie verweten rond een reorganisatie. Op ’morele intimidatie’ staat in de Franse wet tot 2 jaar cel plus maximaal 30.000 boete.

Bij France Telecom, dat tegenwoordig Orange heet, beroofden zich in die periode dertig mensen van het leven. Onder hen was een man die zich tijdens een personeelsbijeenkomst met een mes in zijn buik stak en een vrouw die uit een raam sprong.

’Pathogene’ methodes

De Franse arbeidsinspectie schreef in een rapport dat France Telecom er ’pathogene’ herstructureringsmethode op na hield. Lombard stapte in 2010 op na zware kritiek. Zijn advocaat noemt de beschuldigingen ’absurd’.