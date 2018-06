Belgische pinautomaten ’s nachts dicht na plofkraakgolf

De laatste plofkraak vond vrijdagnacht plaats. In vier gevallen vermoedt de Belgische politie dat daarvoor één professionele Nederlandse bende verantwoordelijk is, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Een vijfde mislukte kraak bij een ING in Henegouwen zou het werk zijn van amateuristische copycats.

Nieuw fenomeen

Plofkraken kwamen tot voor kort niet vaak voor in België. In 2017 waren Belgische geldautomaten twee keer het doelwit, in 2015 en 2016 kwamen plofkraken helemaal niet voor.

De maatregel komt nadat de banken hun beveiliging de afgelopen week al hadden opgeschroefd. De toegang tot de automaten bij bijna 7000 banken blijft tussen elf uur en zes uur gesloten. De ruim 1300 pinautomaten in België in de buitenmuur blijven wel ’s nachts functioneren. Hoe lang de maatregelen blijven aanhouden, is niet bekend.