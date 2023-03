Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemersvraag: sneller compensatie aardbevingsschade na rapport?

Door Hans Biesheuvel

Mijn bedrijfspand in Groningen heeft flinke schade door de aardbevingen. Ik wacht al jaren op compensatie of versterking van mijn pand. Heeft u er vertrouwen in dat gedupeerde ondernemers en bewoners in het aardbevingsgebied na het verschijnen van het vernietigende rapport sneller worden geholpen?