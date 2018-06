'Beurshandel blijft in ban van handelsvete'

Ook wordt deze week uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC op vrijdag. De verwachting is dat de facto OPEC-leider Saudi-Arabië en Rusland zullen aansturen op een productieverhoging. Olieproducenten Iran, Irak en Venezuela zijn echter tegen een verhoging.

Aan het bedrijvenfront meldde Heineken miljoenen te steken in zijn kroegen in het Verenigd Koninkrijk. De investering levert circa duizend nieuwe banen op. In totaal investeert Heineken dit jaar 44 miljoen pond (50 miljoen euro) in ongeveer een kwart van de 2900 Britse pubs van het concern, die onder de noemer Star Pubs & Bars vallen.

Overname AkzoNobel

AkzoNobel kondigde aan verfbedrijf Fabryo over te nemen. Een overnamesom werd niet vermeld. Het Roemeense bedrijf had in 2017 een omzet van 45 miljoen euro.

Shell staat eveneens in het nieuws. De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schreef dagblad Trouw afgelopen weekeinde onder verwijzing naar afspraken die het olie- en gasbedrijf hierover in 2005 met de Belastingdienst maakte.

PostNL

PostNL blijft ook in de schijnwerpers staan. Het postbedrijf was vrijdag de grote winnaar in de MidKap met een plus van bijna 7 procent. Het kabinet wil de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen door meer concurrentie en consolidatie op de postmarkt mogelijk te maken.

De Europese beurzen deden vrijdag een stevige stap terug. De AEX-index sloot 1 procent lager op 561,71 punten en de MidKap zakte ook 1 procent, tot 799,52 punten. Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,4 procent. De beurzen in New York gingen met kleine verliezen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 25.090,48 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1595 dollar waard, tegen 1,1625 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,8 procent tot 63,92 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 72,91 dollar per vat.