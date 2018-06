Column: wachten op nieuwe impuls

Op 22 mei werd de jaartop bij 572,80 opnieuw getest. Een dag later werd de steil stijgende bodemlijn van de zeer krachtige en 2 maanden durende herstelbeweging neerwaarts gebroken. Dit zorgde voor de start van een mini-correctie richting de 550,40.

Vanaf deze bodem bevindt de AEX zich al ruim 2 weken in een herstelbeweging. De vraag voor de komende dagen is of deze herstelbeweging zal eindigen rond of onder de 572,80. Deze kans is naar mijn mening groot waarna de volgende neerwaartse beweging richting in eerste instantie de 541 kan worden gestart.

Toppatroon

In het middellangetermijnbeeld is er nog steeds sprake van een groot topvormingsproces waarbij de kans op een fors neerwaarts vervolg groot is. Afgelopen donderdag vond een van de grootste opwaartse dagbewegingen van dit jaar plaats. Deze werd vrijdag opgevolgd door een van de grootste neerwaartse bewegingen.

Ondanks een hogere top in het zeerkortetermijnbeeld (over de afgelopen twee weken) werd uiteindelijk een nieuw toppatroon gevormd, een grote tweedaagse dark cloud cover. Zoals eerder besproken zal het vervolg in de komende dagen belangrijk zijn om dit toppatroon te valideren. Daarvoor is een slotbeweging onder de bodem van dit tweedaags patroon noodzakelijk. Deze bodem is bij 557,40 te vinden.

Een dergelijke beweging zou ook betekenen dat de opgaande kortetermijnbodemlijn van deze herstelbeweging vanaf de 550,40 neerwaarts wordt gebroken.

Neerwaartse beweging

Ondanks dat de euforie in de afgelopen twee maanden is teruggekomen in de aandelenmarkten, blijft er naar mijn mening sprake van een groot topvormingsproces dat vergelijkbaar is met de situatie in 2015.

Destijds werd in april een hogere top gevormd bij 510 waarna een forsere correctie werd gestart. Hierna vond in de zomermaanden een krachtige herstelbeweging plaats die zorgde voor de vorming van een dubbele top in het middellangetermijnbeeld bij 505 - 510. Dit was toen in augustus/september het startpunt van een zeer zware correctieve beweging van ongeveer 25% daling. Deze daling eindigde in februari 2016 bij de 378 waarmee een volgende en zeer belangrijke langetermijnbodem werd gevormd.

Dit was toen het startpunt van de volgende krachtige stijgende middellangetermijntrend. Deze opgaande beweging duurde precies 2 jaar en zorgde voor een stijging van ruim 50%. Tijdens deze beweging vonden er geen grotere correcties plaats, alleen enkele kleine tegenreacties van 5% tot 6%. De trends in de meeste aandelenmarkten gingen steeds steiler verlopen waardoor deze uiteindelijk begin dit jaar eindigde met een zogenoemde blow-off beweging, een laatste versteiling voordat een trendomkeer plaatsvindt.

Vooral in de VS waren deze versteilingen goed te zien. Net als in 2015 vond hierna een vrije val beweging plaats en na 5 maanden een hertest van de jaartop. We zien momenteel een dubbele top bij 572,80 waarbij de eerste top in januari nog werd gevormd binnen de grenzen van de stijgende middellangetermijntrend.

Ook werd in januari een bearish engulfing gevormd op de maandgrafiek. Vorige maand werd bij de hertest van de jaartop een shooting star op de maandgrafiek gevormd en een dark cloud cover in de weekgrafiek. Tezamen met de neerwaartse gerichte situatie in de technische indicatoren en de uitbodeming in de intermarktindicatoren (binnen de grenzen van hun stijgende trend), lijkt er een cocktail van signalen te ontstaan die kan zorgen voor een krachtige neerwaartse beweging in de komende zomermaanden.

Alert zijn

De herstelbeweging die in het kortetermijnbeeld werd ingezet na de recente mini-correctie is nog niet ten einde. Zolang er geen verzwakkingen plaatsvinden, blijft een hertest van de jaartop mogelijk. Dit is een zeer belangrijke en zware weerstand bij 572,80.

Een doorbraak boven de 572,80 zorgt voor een verbetering en meer opwaarts potentieel. Maar in dat scenario kan er nog steeds sprake zijn van een volledige hertest van de voormalige en 2 jaar durende stijgende bodemlijn die in januari neerwaarts werd gebroken. Deze opgaande bodemlijn is momenteel alweer verder opgelopen naar ongeveer 588.

Toch acht ik de kans groter dat rond of onder de 572,80 een draai plaatsvindt. Na de vorming van het grote toppatroon eind vorige week ligt de eerste weerstand nu bij de top van dit patroon, bij 569,20. Aan de andere kant wordt dit patroon pas gevalideerd onder de bodem van dit patroon bij 557,40. Een dergelijke beweging zou overigens ook betekenen dat de ruim 2 weken durende stijgende bodemlijn en het 50-daags gemiddelde weer neerwaarts worden gebroken.

Deze steunpunten zijn nu respectievelijk te vinden bij 560,30 en 557,70. Een belangrijke steunzone in het kortetermijnbeeld tot aan de 557,40. Een beweging hieronder zou de neerwaartse druk weer kunnen opvoeren richting de bodem van de afgelopen weken bij 550,40. Pas daaronder lijkt het topvormingsproces te worden afgerond en mag een verder vervolg worden verwacht naar de oude bekende 541 en lager.

Ik acht de kans nog steeds reëel dat de AEX in de komende maanden zijn drievoudige bodemzone bij 516 – 517 neerwaarts kan breken