Handelsconflict bezorgt AEX lager slot

De handelsdag stond maandag in het teken van het verder opgelaaide handelsconflict tussen de VS en China en de politieke onzekerheid in Duitsland. Dankzij een sterk laatste handelsuur bleef het verlies voor de AEX binnen de perken.