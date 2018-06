Column: Zo betaal je niet te veel belasting

Bij de notaris wordt vastgelegd dat (meestal) de ouders aan (doorgaans) hun kind in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag schenken. Maar in diezelfde akte wordt ook gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders een rente van 6% betalen aan hun kinderen over dat (terug)geleende bedrag. Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kinderen over het op papier geschonken bedrag later geen erfbelasting te betalen. Dat scheelt minimaal 10% en de besparing kan oplopen tot 40% als het gaat om ooms en tantes die aan neven en nichten schenken.

Rente

Maar als je je niet aan alle spelregels houdt, gaat het mis. Uit een gerechtelijke uitspraak blijkt hoe verkeerd het kan aflopen. Ik stileer de casus een beetje. Vader schenkt elf jaar lang ieder jaar op papier aan zijn zoon €5.000,-. In totaal dus €55.000,-. Vanaf de eerste schenking tot en met zijn overlijden had hij daarover in totaal €15.000,- aan rente moeten betalen. Dat heeft hij niet gedaan, want de teller blijft steken op € 10.000,- in totaal. Ik krijg de indruk dat hij ieder jaar maar een slag slaat naar hoeveel hij moet overboeken.

Belastingdienst

De fiscus is van mening dat alle papieren schenkingen genegeerd moeten worden en de zoon dus over €55.000,- erfbelasting moet betalen. De zoon betoogt dat hij over 2/3 niets verschuldigd is omdat 2/3 van de totale rente wél betaald is door vader. Helaas voor de zoon volgen de rechters deze redenatie niet: de inspecteur krijgt gelijk.

Dus als u schenkingen op papier heeft gedaan of nog gaat doen, pas dan op. Zorg dat u ieder jaar duidelijk het juiste bedrag aan rente overboekt aan uw kind. Te weinig overboeken wordt fiscaal hard afgestraft. En corrigeren kan niet meer omdat dit speelt als de schenker al overleden is.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Mr. Ernst Loendersloot is senior kandidaat notaris te Maastricht