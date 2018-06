Audi-topman gearresteerd

Audi is onderdeel van Volkswagen, waar het dieselschandaal een paar jaar geleden aan het licht kwam. Via het manipuleren van de software werd de uitstoot veel lager voorgesteld dan deze daadwerkelijk is.

De topman Stadler is op 30 mei in staat van beschuldiging gesteld. De Duitse verkeersminister Scheuer zou - anders dan zijn voorgangers - aan een miljardenboete werken. Drie weken geleden dreigde Scheuer met €3,75 miljard boete. Volgens Der Spiegel houdt de minister aan dit bedrag vast.

Meer managers

Het aandeel Volkswagen verloor maandag op een rode Duitse beurs 2,3%, het aandeel van Daimler ging met 1% terug. Dat hield vol dat de software die de uitstoot meet voor de typen Vito, C-Klasse en GLC binnen wettelijke uitstootnormen vallen.

In 2016 breidde het eerder bij VW begonnen onderzoek zich uit naar Audi. Topman Stadler is door meerdere ingenieurs van zijn bedrijf van betrokkenheid beschuldigd.

Ze noemen hem volgens de aanklacht bovendien de centrale figuur die de misleiding van consument zou steunen. Er zitten al twee oud-managers van Audi vast in afwachting van hun rechtszaak. Eerder meldde voormalig Verkeersminister Dobrindt geen juridische aanleiding te kunnen vinden voor een forse boete.

Derde inval

Justitie was al maanden bezig met een volgende fase van haar onderzoek bij Audi. Opsporingsambtenaren gingen bij verschillende Audi-kantoren in mei voor de derde keer naar binnen.

In mei zei Stadler dat de affaire nog lang niet voorbij is.

Volkswagen wordt al door autoriteiten achternagezeten sinds het sjoemeldieselschandaal in de Verenigde Staten in september 2015 aan het licht kwam.

Het autoconcern, waar vorig jaar 27% meer beloning aan de top werd uitgekeerd, heeft wegens dieselgate ruim 25 miljard euro apart gezet voor boetes, schikkingen en andere kosten.

Eis Nederlandse consument

De Nederlandse consumentenwaakhond legde eind vorig jaar Volkswagen een boete op. Nederlandse consumenten eisen met die uitspraak via rechtsprocedures compensatie voor de sjoemeldieselaffaire.

Bekijk ook: Nieuw onderzoek naar sjoemeldiesels Audi