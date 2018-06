Lonen gaan eindelijk omhoog

Dat zegt De Nederlandsche Bank in een voorspelling over de economie van Nederland. „De werkende gaat eindelijk profiteren van de economische opleving”, zegt DNB-directeur Job Swank.

Het besteedbaar inkomen stijgt dit jaar met 2,6%, oplopend tot 3,5% in 2020. Een groot contrast met de koopkrachtontwikkeling in de laatste jaren. De afgelopen vijftien jaar steeg het besteedbaar inkomen gemiddeld met maar 0,3% per jaar. „Dat is bar weinig”, aldus Swank.

Hogere lonen

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen. Daarnaast is een belastingverlaging voorzien. Die twee effecten samen zorgen nu voor deze koopkrachtplus. „Het werd ook wel tijd”, aldus de directeur van DNB. Zijn collega Klaas Knot hamert er al langer op dat vakbonden steviger moeten inzetten.

Terwijl de gewone Nederlander nu profiteert, lijkt de economie als geheel over zijn hoogtepunt heen. De consument houdt de economische groei op peil, maar de export valt flink tegen.

Lagere raming

Het leidt ertoe dat DNB de raming omlaag bijstelt ten opzichte van de verwachtingen in december. Toen dacht DNB nog dat de economie ook dit jaar met meer dan 3% zou groeien. Inmiddels rekenen de voorspellers op 2,5%. De groei komt in 2020 uit op 1,9%.

De economie bereikt nu ’een rijpere fase’, aldus DNB. „Daarmee kantelt dit jaar duidelijk de samenstelling van de bbp-groei, van exportgedreven naar binnenlands gedreven. Dit is ook het gebruikelijke patroon in de latere fase van een opgaande conjunctuurgolf.”

Tekorten

De Nederlandse economie staat onder druk door oplopende tekorten op de arbeidsmarkt, aldus DNB. „De bezettingsgraden van bedrijven zijn gemiddeld hoog en de arbeidsmarkt verkrapt verder. In een groeiend deel van de economie gaat dit knellen en kampen bedrijven met belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten en productiemiddelen.”

Deze tekorten hebben een negatieve weerslag op de economische groei: „Dit heeft in de raming een remmend effect op de economische activiteit, vooral via stijgende lonen en prijzen.”

Erger dan Brexit

DNB ziet een dreigende handelsoorlog als grootste risico. Swank: „De tarievenoorlog die kan uitbarsten is serieuzer dan de Brexit.” President Trump heeft importtarieven opgelegd voor Europees staal en aluminium. Als er over en weer importtarieven worden geheven voor veel meer producten dan zal dat de groei in Nederland drukken en leiden tot hogere werkloosheid, zo verwacht DNB.