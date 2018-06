Amazon investeert in 1000 Ierse banen

Het Amerikaanse techbedrijf plaatst onder meer vacatures voor softwareontwikkelaars, specialisten in big data en beveiligingsexperts. Op dit moment heeft Amazon 2500 mensen in dienst in Ierland, waar het bedrijf zijn Europese hoofdkantoor heeft.

Mike Beary, directeur voor Amazon Web Services in Ierland, roemt het EU-land als ,,centrum voor excellent softwareonderzoek''. Het land is onder multinationals tevens populair wegens het gunstige belastingstelsel ten opzichte van andere Europese landen. Zo hebben ook Facebook en Apple hun Europese hoofdkantoor in Ierland, wat ze regelmatig op het verwijt van belastingontwijking komt te staan.