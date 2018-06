Handelsconflict met China drukt beurzen VS

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent lager op 24.853 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 2759 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt tot 7687 punten.

Automaker Tesla won in de openingsminuten 0,7 procent aan beurswaarde. Topman en mede-oprichter Elon Musk liet in een tweet de nieuwe productielijn van de Model 3 zien. Tesla komt dichter in de buurt van zijn productiedoel van 5000 auto's per week voor zijn nieuwe model.

Beleggers verwerken ook een deal tussen Google en het Chinese webwinkelconcern JD.com. Het dochterbedrijf van Alphabet steekt 550 miljoen dollar in de Aziatische retailer, die ook een beursnotering in de VS heeft. Alphabet verloor 0,3 procent. JD.com won 1,2 procent aan beurswaarde.