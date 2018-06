’Chinese tech wint wedloop met VS’

Dat stelt Michael Moritz, een van de partners van investeringsmaatschappij Sequoia Capital, in de Financial Times.

Sinds de oprichting in 1972 heeft Sequoia in 250 startups geïnvesteerd en financiële successen geboekt met zijn belang in onder andere Apple, Google, PayPal Instagram, YouTube en WhatsApp.

Silicon Valley is over zijn hoogtepunt heen, aldus Moritz in een brief in de FT. Van de top 50 startende techbedrijven met meer dan een miljard marktwaarde, de unicorns, zijn er 26 Chinees, 16 Amerikaans.

Dominant

Bij de twintig meest waardevolle bedrijven met meer dan $10 miljard domineren Chinese ondernemingen eveneens, aldus Moritz, zijn er elf Chinees, zes Amerikaans.

De vijf grootste Amerikaanse bedrijven tekenden voor 26%, de Chinese bedrijven legden 33% groei op de mat.

Seqouoia heeft in China een eigen afdeling opgetuigd. Westerse beleggers hebben blinde vlek voor het land, stelt Moritz: terwijl China in 2008 de meeste gouden medailles wegkaapte, kreeg het verhaal van de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps op het podium alle aandacht. Terwijl westerse beleggers Uber, SpaceX en Airbnb op het schild heffen, blijven ze achter bij Chinese soortgenoten.