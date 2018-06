'Audi schuift Nederlander naar voren'

Schot begon zijn loopbaan bij ABN AMRO en stapte vervolgens over naar Daimler waar hij diverse functies bij onder meer Mercedes-Benz bekleedde. In 2011 verhuisde hij naar Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Sinds vorig najaar jaar zit hij in het bestuur van het luxemerk waar hij zich bezighoudt met verkoop en marketing.

Stadler wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Hij werd gearresteerd uit vrees dat hij met bewijsmateriaal kan knoeien of getuigen kan beïnvloeden.