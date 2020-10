Raad van State tikt Wiebes op de vingers om Unilever

De zaak stamt uit 2018, toen er door de betreffende journalist een Wob-verzoek werd ingediend om openbaarmaking af te dwingen van de documenten die de betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aantonen bij de poging het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen.

Promoten

Het ’bidbook’ is opgesteld door het Netherlands Foreign Investment Agency om Nederland te promoten als vestigingsplaats van het hoofdkantoor van Unilever. De minister heeft destijds 207 documenten aangetroffen, maar slechts een deel daarvan openbaar gemaakt.

Het ministerie geeft als reden dat het ’bidbook’ inzicht geeft in de acquisitiestrategie van de Staat en in bedrijfsvertrouwelijke gegevens en strategie van Unilever. Het voedingsmiddelenconcern heeft die informatie in vertrouwelijke gesprekken verschaft. Volgens de minister heeft het volledig openbaar maken van het ’bidbook’ gevolgen voor de bereidheid van bedrijven om informatie te verstrekken bij toekomstige acquisities.

’Onvoldoende specifiek’

De Raad van State kan zich daar echter niet in vinden en noemt de motivering van de minister ’onvoldoende specifiek’. „Uit de motivering van de minister kunnen we onvoldoende afleiden waarom openbaarmaking van het ’bidbook’ of delen daarvan tot onevenredig nadeel zou leiden voor Unilever of de Staat. De motivering is daarvoor onvoldoende specifiek. Het bidbook bestaat uit verschillende onderdelen variërend van algemene informatie uit openbare bronnen tot meer specifiek op Unilever toegesneden informatie.”