Rabobank: Fed komt dit jaar nog één keer in actie

De Fed stelde afgelopen woensdag de beleidsrente opwaarts bij naar een renterange van 1,75 tot 2%. In maart had de Fed het rentewapen ook al getrokken.

Verder sloeg de verhouding binnen de Fed iets om, waarbij acht leden momenteel vier rentestappen voorzien in 2018, terwijl 7 hun rentevooruitzichten op drie hebben staan. In de markt wordt september al meest waarschijnlijk gezien voor een nieuwe renteactie.

Economen bij de Rabobank handhaven de verwachting dat in de VS dit jaar 3 in plaats van 4 renteverhogingen worden doorgevoerd. Zij wijzen er op dat de lonen in de VS nog steeds mondjesmaat stijgen en de sterk opgelopen Amerikaanse inflatie vooral in de hand wordt gewerkt door de stijging van de olieprijs.