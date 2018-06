Wall Street beperkt schade; Rit omhoog Tesla

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 24.987 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2774 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won fractioneel tot 7747 punten.

Vrijdag kondigden de VS en China nieuwe protectionistische maatregelen tegen elkaar aan. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten eventuele Chinese tegenmaatregelen af te straffen met nog meer importtarieven, maar dat schrok de Chinezen in het geheel niet af.

De prijs van ruwe olie in de VS liep aardig op tot ruim boven de $65 per vat in reactie op berichten dat oliekartel OPEC samen met onder meer Rusland werkt aan een compromisakkoord over een relatief kleine productieverhoging. Rusland gaf eerder aan een forsere verhoging te willen. Nu de productieverhoging mogelijk meevalt geeft dat de oliemarkt en gerelateerde bedrijven wat lucht. Oliefonds Chevron dikte in reactie 1,5% aan.

Tesla koerste naar een winst van 3,5%. Topman Elon Musk liet afgelopen weekend in een tweet de nieuwe productielijn van de Model 3 zien. Tesla komt dichter in de buurt van zijn productiedoel van 5000 elektrische auto's per week voor zijn nieuwe model.

Walt Disney werd 1,7% minder waard. Het entertainmentconcern is op de verkooplijst gezet bij Pivotal Research Group die zich zorgen maakt over een duur overnamegevecht met mediaconcern Comcast (-3,8%) om delen van branchegenoot 21st Century Fox (-0,4%)in handen te krijgen.