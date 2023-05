Premium Het beste van De Telegraaf

Bijna 60% van de woningbezitters heeft afgelopen twee jaar huis verduurzaamd

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Mensen weten vaak niet welke maatregelen ze het beste kunnen nemen en wat het ze oplevert. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Maar liefst 83% van de Nederlandse huizenbezitters heeft zijn woning in de afgelopen twee jaar verduurzaamd of is van plan dit in de komende twee jaar te doen. Zij doen dit vooral om de maandlasten te verlagen, het wooncomfort te vergroten en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Het verhogen van de woningwaarde is hierbij voor ruim een derde van de huiseigenaren doorslaggevend, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.