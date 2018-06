’Omwenteling nodig in chemische industrie’

VNCI-voorzitter Bernard Wientjes wordt door Emre Kaya, directeur Organik Kimya, rondgeleid. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Bernard Wientjes (75) is nu exact drie dagen voorzitter van VNCI, de organisatie van chemiebedrijven. Hij is de eerste voorzitter van buiten de chemiesector in het 100-jarig bestaan van VNCI, maar het is niet voor niets dat de chemische industrie met de voormalig voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW een echte polderkoning heeft binnengehaald.