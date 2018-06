Tegenstrijdige belangen bij fraudeproces tegen top QI

Zo ontspannen als voormalig QI-directeur Frank L. en het QI-brein Dennis M. zich bij binnenkomst door de rechtbank bewegen, zo schichtig opereert hun voormalig huisadvocaat Koen B., die in een hoekje achter zijn advocaten wegkruipt. Het valt gelijk op dat we hier te maken hebben met twee door de wol geverfde verkopers en een jurist.

Al vrij snel blijkt dat het in de top bij QI wemelde van tegenstrijdige belangen die zorgvuldig buiten het zicht van beleggers werden gehouden. Zo trad QI-directeur Frank L. niet alleen op als de verkoper van de beleggingen aan particulieren, maar was hij tevens aandeelhouder van Dennis M.’s bedrijf in Dubai dat de producten aan QI doorverkocht. Hetzelfde gold overigens voor huisadvocaat Koen B. die voor beleggers een ’letter of comfort’ schreef waarin stond dat de structuur van QI degelijk en betrouwbaar was, terwijl hij zelf óók aandeelhouder was van het bedrijf in Dubai. „Met de wetenschap van nu zou ik dat niet meer doen”, geeft B. toe.

Eenmaal in de rechtszaal heeft hoofdverdachte Dennis M. de meeste bravoure. Waarom zijn bedrijfjes op de Seychellen en in Dubai gevestigd waren? „We hadden een belastingluwe structuur, edelachtbare.” Volgens hem was er niks mis met hun handeltje in tweedehands levensverzekeringen van bejaarde Amerikanen, althans totdat de Costa Ricaanse herverzekeraar waarmee zij in zee gingen frauduleus bleek. Inhoudelijk was hij ook helemaal nergens van op de hoogte, want „Ik ben geen jurist”, „Ik ben geen manager” en „Ik ben geen boekhouder.” Dinsdag en de komende vier weken gaat de zaak verder. Later deze week mogen gedupeerde beleggers als slachtoffer het woord voeren.