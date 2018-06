Musk: Medewerker Tesla saboteerde

Dat stelt topman Elon Musk in een e-mail aan personeel van het verlieslijdende bedrijf.

De medewerker, die niet bij naam wordt genoemd, zou codes hebben veranderd binnen het productieproces.

Daarnaast zou hij gevoelige bedrijfsgegevens aan derden hebben gestuurd, zo staat in de e-mail die door persbureau Reuters is ingezien.

,,De volledige omvang van zijn acties is nog niet duidelijk, maar wat hij tot nu toe heeft toegegeven is vrij slecht", schreef Musk, die afgelopen weekend erachter zou zijn gekomen. Volgens de topman handelde hij uit onvrede over een niet ontvangen promotie. Het bedrijf is een onderzoek begonnen.