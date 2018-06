Sanofi rondt overname van Ablynx af

In januari ging Ablynx akkoord met een overname door Sanofi ter waarde van 3,9 miljard euro in contanten. De Fransen wisten in de strijd rond Ablynx het Deense Novo Nordisk af te troeven met een aanzienlijk hoger bod. Ablynx is inmiddels verdwenen van de beurs in Brussel.

Ablynx doet onderzoek naar antilichamen die het lichaam helpen zich te beschermen tegen ziekteverwekkende virussen en bacteriën. Met behulp van Sanofi denkt het bedrijf de medicijnen die het in ontwikkeling heeft, sneller en met meer commercieel succes op de markt te kunnen brengen.