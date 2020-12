Meerderheid personeel niet te porren voor digitale kerstborrel

Twee op de drie ondervraagden geeft aan geen zin te hebben om een toost uit te brengen vanachter het beeldscherm. Maar de behoefte aan samenkomen is wel groot, aldus de onderzoekers. 56 procent van de ondervraagden zegt het belangrijk te vinden om aan het eind van het jaar informeel collega’s te zien en te spreken. Bijna de helft van de werkgevers heeft dit jaar echter geen kerstviering in de pijplijn zitten, waar dit anders wel het geval was.

Volgens LinkedIn stoeien veel bedrijven met de vraag hoe dit jaar kerst op kantoor te kunnen vieren. "Natuurlijk zijn er alternatieven", merkt Liza Jansen van LinkedIn op. "Zo zien we ontzettend veel aanbieders van pubquizzen en andere spellen die je met collega’s kunt doen."

Veel organisaties slaan de kerstborrel een jaartje over en laten hun waardering voor de inzet het afgelopen jaar blijken door een borrel- of kerstpakket op te sturen. Bijna de helft van de werkgevers probeert er dit jaar een creatieve draai aan te geven om zo alsnog kerst met collega's te kunnen vieren.