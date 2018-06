'Handelsvrees blijft drukken op beurzen'

De Amerikaanse president Donald Trump zette de handelsrelatie met China verder op scherp met zijn dreigement om 10 procent extra belasting te heffen op Chinese goederen, die een handelswaarde van 200 miljard dollar vertegenwoordigen. Die heffingen moeten gaan gelden als China zijn tegenmaatregelen niet terugdraait. Peking reageerde echter fel op de nieuwe importheffingen.

Op het Damrak staat Air France-KLM in de schijnwerpers. De Franse vakbonden hebben een eerder aangekondigde vierdaagse staking bij Air France opgeschort. De bonden willen wachten op de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter bij moederbedrijf Air France-KLM om onderhandelingen te hervatten, na het eerdere vertrek van topman Jean-Marc Janaillac.

ABN AMRO

Ook ABN AMRO staat in het nieuws. De bank gaat volgens De Telegraaf dochterbedrijf Stater verkopen. Het concern kan naar schatting 175 miljoen tot 350 miljoen euro vangen voor de hypothekenadministrateur. Nederlandse investeerders als Egeria, HAL en Waterland worden getipt als mogelijke kopers. Ook zou er interesse uit Australië en Azië zijn.

Esperite liet weten de publicatie van zijn jaarverslag over 2017 wederom uit te stellen. Het stamcelbedrijf wijt de verdere vertraging andermaal aan technische problemen. Het is niet voor het eerst dat Esperite een dergelijke boodschap verkondigt. Vorig jaar werden ook de publicatie van de jaarcijfers over 2016 en cijfers over de eerste maanden van 2017 uitgesteld.

Europese beurzen

Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft winkelcentra in Zwolle en het Belgische Peruwelz verkocht. Ook werd een pand in Spa van de hand gedaan. De opbrengsten gaat het Belgische bedrijf, dat sinds dit jaar naast een beursnotering in Brussel ook in Amsterdam genoteerd is, herinvesteren.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend in de min. De AEX-index verloor 0,4 procent tot 559,68 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 800,97 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 1,4 procent in. Londen sloot nagenoeg vlak. Ook de meeste beursgraadmeters in New York deden een stapje terug.

De euro was 1,1615 dollar waard, tegen 1,1608 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 65,32 dollar. Brentolie zakte ook 0,8 procent in prijs, tot 74,75 dollar per vat.