Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Den Haag kijkt vooral naar excessen vastgelopen woningmarkt

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Het aantal bouwvergunningen daalt terwijl er 300.000 woningen tekort zijn in Nederland. De aandacht gaat in politiek Den Haag uit naar excessen op de woningmarkt in plaats van het totale plaatje van de vastgelopen woningmarkt.