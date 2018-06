Beurs: Trump schiet AEX naar stevig verlies

De AEX-index stond de gehele dag in het rood en kachelde 0,9% achteruit naar 554,57. Eerder op de dag zakte de hoofdgraadmeter nog dieper weg tot onder de 552 punten. De AMX moest 0,7% afstaan bij 795,02 punten.

Elders in Europa liepen de grote beurzen ook averij op. In Parijs koerste de CAC-40 op 0,9% verlies, de Duitse DAX raakte 1% aan waarde kwijt.

Handelsacties

De waarschuwing van de Amerikaanse president Trump om extra handelssancties ter waarde van $200 miljard in te gaan voeren tegen Chinese goederen en de tegenreactie van China om hard te zullen terugslaan wakkerden de vrees bij beleggers voor een escalatie van het handelsconflict tussen beide partijen flink aan. Jan-Willem Nijkamp, vermogenbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat Trump het spel op de wagen heeft gezet met een verdere aanscherping van zijn protectionistische beleid. Hij wijst er op dat China niet alleen de Amerikaanse landbouw kan gaan treffen met heffingen, maar ook bedrijven in de VS die in het Aziatische land actief zijn, zoals Apple.”Hoewel de Amerikaanse economie nu nog goed draait vooral door de grootschalige belastingverlagingen, kan het groeitempo door het eigenzinnige beleid van Trump gaan vertragen en zijn populariteit aantasten als Amerikanen geraakt worden in de portemonnee.”

Nijkamp houdt er rekening mee dat op korte termijn terughoudendheid bij beleggers op het Damrak de boventoon zal voeren in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen Amerika en China. „De AEX houdt in vergelijking met andere Europese beurzen nog aardig stand aan de onderkant van de tradingrange tussen 550-570 punten. De ECB heeft ook een bodem onder de markt gelegd met de toezegging om de rente tot aan de zomer van 2019 zeer laag te houden.”

De uitkomsten van de OPEC-vergadering later deze week kunnen eveneens impact gaan krijgen op het aandelenklimaat. Volgens Nijkamp zal het een harde strijd worden tussen twee kampen met aan de ene kant Rusland en Saoudië-Arabië die de oliekraan weer verder open willen draaien en aan de andere kant Iran en Irak die belang hebben bij een hoge olieprijs en de bevriezing van de olieproductie willen handhaven in 2019.

Veel verliezen

Bij de hoofdfondsen belanddde in de lange verlieslijst ArcelorMittal onderaan met een aderlating van 3,8%. Cchipmachinemaker ASML dat maandag al flink onder druk stond mede vanweg een ophandenzijnde werkonderbreking van werknemers in de metaal dook nog eens 2,8% omlaag.

Randstad en Aalberts gleden 2,2% respectievelijk 2,3% onder de slotstanden van de voorgaande dag. Signify liet 2,5% liggen.

ABN Amro koerste 0,1% lager. De bank stoot volgens De Financiële Telegraaf zijn dochterbedrijf Stater af, geschat goed voor tussen €175 en €350 miljoen, twee Indische kopers zijn in de race.

Unilever won 0,1%. Het levensmiddelenconcern wil net als Shell, de betaling van dividend met een fiscale constructie. Unilever kreeg een koersdoelverhoging van Barclays, komend van €51,50 naar €52,60.

Verzekeraar Aegon voegde zich bij de lijst met schaarse winnaars met een vooruitgang van 2,2% na de melding om de winstgevendheid voor aandeelhouders te willen verbeteren. Branchegenoot NN Group liftte mee en klom 0,6%.

Bij de Midkapfondsen hield Flow Traders het droog met een plus van 0,9%. De toengenomen nervositeit in de markt speelt de beursintermediar in de kaart. Air France KLM kreeg vleugels met 5,4% winst. De Franse vakbonden hebben een eerder aangekondigde vierdaagse staking bij Air France opgeschort. De bonden wachten op de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter bij moederbedrijf Air France-KLM.

Techfondsen Besi en ASMI daarentegen slankten hier met rond 3,1% respectievelijk 3,6% af. AMG keek tegen een verlies van 1,9% aan. De koerssprong van PostNL in voorbije handelsdagen vanwege optimisme over de verminderde aanwezigheid van de overheid in de postmarkt werd gevolgd door een koersdaling van 1,5%.

Vastgoedfonds Eurocommercial (-0,4%) meldde ook een notering in Brussel te zoeken.

Stamcelbedrijf Esperite (-3,4%) moest publicatie van zijn jaarverslag opnieuw uitstellen. Het kreeg wel nieuwe financiering.

Adyen dat na het spectaculaire beursdebuut van halverwege vorige week terrein moest prijsgeven, sloeg voorzichtig de weg omhoog weer in met een plus van 0,4%.