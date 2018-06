QI-top kocht superjachten

Dennis M., Frank L. en voormalige huisadvocaat Koen B. worden dinsdagmiddag intensief door de rechters ondervraagd over de besteding van €37 miljoen van de inleg van beleggers die ze in hun eigen zak staken.

Het geld werd overgemaakt naar bedrijfjes op Cyprus, Malta, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. Vervolgens worden er luxe goederen aangeschaft, waaronder een Porsche, een Ferrari, een zeewaardig jacht van €700.000 en drie catamarans van gezamenlijk €5 miljoen. „Die catamarans liggen nu weg te rotten in China”, verzucht Dennis M. na het verhoor.

In het megaproces bij de rechtbank Amsterdam tegen de voormalige top van het beleggingsfonds QI gaat het om beleggingen tot 2011 in tweedehands levensverzekeringen. Ruim duizend, vooral oudere beleggers zagen hun gezamenlijke inleg van 165 miljoen verdampen.

Doorgezaagd

Tijdens de tweede zittingsdag wordt vooral Dennis M. doorgezaagd over de miljoenenbetalingen die hij namens QI deed aan de later frauduleus gebleken herverzekeraar PCI in Costa Rica, waarvan de directeur in 2011 door de Amerikaanse justitie in de boeien werd geslagen.

De rechter vraagt zich hardop af of M. niet gewoon wist dat PCI een onbetrouwbare club was. Dat valt slecht bij de tot nu toe zeer beheerst reagerende M.

Tijdens de eerste zittingsdag tegen de topmannen van Quality Investments, de ’grootste beleggingsfraude in Nederland ooit’, werden hun verschillende rollen direct duidelijk.

Grapje

Zo ontspannen als voormalig QI-directeur Frank L. en het QI-brein Dennis M. zich op de eerste dag bij binnenkomst door de rechtbank bewogen, (handje schudden hier, grapje maken daar), zo schichtig opereerde hun voormalig huisadvocaat Koen B., die in een hoekje achter z’n advocaten wegkroop. Het viel gelijk op dat we hier te maken hebben met twee door de wol geverfde verkopers en een jurist.

Ook bleek al vrij snel dat het in de top bij QI wemelde van tegenstrijdige belangen, die zorgvuldig buiten het zicht van beleggers werden gehouden.

Zo trad QI-directeur Frank L. niet alleen op als de verkoper van de beleggingen aan particulieren, maar was hij tevens aandeelhouder van Dennis M.’s bedrijf in Dubai dat de producten aan QI doorverkocht.

Advocaat aandeelhouder

Het zelfde gold overigens voor huisadvocaat Koen B. die voor beleggers een ’letter of comfort’ schreef waarin stond dat de structuur van QI degelijk en betrouwbaar was, terwijl hij zelf óók aandeelhouder was van het bedrijf in Dubai. „Met de wetenschap van nu zou ik dat niet meer doen”, gaf B. toe.

Eenmaal in de rechtszaal heeft hoofdverdachte Dennis M. van de drie de meeste bravoure. Waarom zijn bedrijfjes op de Seychellen en in Dubai gevestigd waren?

„We hadden een belasting-luwe structuur, edelachtbare.” Gestoken in een strak gesneden maatpak, blote voeten in z’n glimmende schoenen en met veel handgebaren probeert hij de rechtbank te overtuigen dat er niks mis was met hun handeltje in tweedehands levensverzekeringen van bejaarde Amerikanen, althans totdat de Costa-Ricaanse herverzekeraar waarmee zij in zee gingen frauduleus bleek.

Inhoudelijk was hij ook eigenlijk helemaal nergens van op de hoogte, want „Ik ben geen jurist”, „Ik ben geen manager”, „Ik ben geen boekhouder.”

Vandaag en de komende vier weken gaat de zaak verder. Later deze week mogen gedupeerde beleggers als slachtoffer het woord voeren.

