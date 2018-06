Brommer van de baas voor ex-arbeidsongeschikte

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De monteur bij het bedrijf K&A Montage werd sinds jaar en dag aan het begin van de werkdag – in lijn met de cao – thuis opgehaald, tot hij in juni 2016 arbeidsongeschikt werd.

Twee jaar later wil en kan de medewerker weer aan het werk, voor drie dagen per week, maar K&A staat dat niet toe. Volgens het bedrijf zijn de arbeidsverhoudingen in de afgelopen tijd verstoord geraakt.

De Rotterdamse kortgedingrechter heeft dat laatste argument nu van tafel geveegd. De re-integrerende medewerker moet op maandag, woensdag en vrijdag kunnen werken. Zijn baas moet hem bovendien een bromfiets of e-bike ter beschikking stellen. Daarmee kan de monteur naar een collega rijden, die hem vervolgens naar de bouwplaats brengt.

K&A is inmiddels een ontslagprocedure tegen de medewerker gestart.