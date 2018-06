Thuiswerken mag niet zomaar

Werkgevers zijn namelijk niet verplicht om tijdens een aangekondigde staking thuis werken toe te staan, blijkt uit een rondgang van deze krant langs arbeidsjuristen. De regel is dat werkgever en werknemer in gezamenlijk overleg bepalen hoe ze omgaan met de gevolgen van de ov-staking.

Bekijk ook: Staking OV kan weken duren

Fatsoenlijk

Dat betekent dat werknemers misschien de vraag krijgen of ze kunnen carpoolen, of zelfs een taxi kunnen nemen naar hun werk. „Over het algemeen komen werkgevers en werknemers wel tot een fatsoenlijke oplossing”, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen.

"Samen tot een goede oplossing komen"

„Maar als de werkgever thuiswerken echt niet wil toestaan, dan staat hij wel in zijn recht. En dan moet je als werknemer zélf de taxi betalen naar je werkplek, als carpoolen of een auto lenen geen optie zijn.”

Redelijk

Een werkgever moet zich wel altijd ’redelijk blijven opstellen’, werpt advocaat Sander Schouten (AMS Advocaten) tegen. „Een werknemer mag inderdaad niet eenzijdig beslissen dat hij thuis werkt, maar ik vind dat een baas die dat weigert wel de kosten van de taxi moet betalen als dat de enige manier is om op het werk te komen. Een staking van het streekvervoer geldt toch als overmacht.”

Bekijk ook: Vanaf maandag landelijke staking streekvervoer

Een dagje thuis werken moet bovendien ook maar kunnen: wie in pak ’m beet de zorg, de bouw en het onderwijs werkt, kan dat moeilijk vanuit huis doen. Sommige andere werknemers moeten hun agenda omgooien, en vergaderingen en afspraken verschuiven, om een dagje thuis productief te kunnen zijn.

Compensatie

Wie een abonnement op de streekbus of -trein heeft, dat door de staking tijdelijk waardeloos wordt, kan ’naar rato’ voor de busuitval worden gecompenseerd. Duurt de staking bijvoorbeeld een week, dan krijgen houders van een maandabonnement ongeveer een kwart van hun geld terug, staat in de algemene voorwaarden van alle streekvervoerders.

"Geld terug bij staking zelf aanvragen"

De streekvervoerders zullen het geld doorgaans niet zelf terugstorten, daar moeten gedupeerde reizigers zelf voor in actie komen. Bij de regionale stakingen in mei klaagde reizigersorganisatie Rover wel dat online formulieren om geld terug te krijgen niet goed vindbaar zijn.

Vervoerders compenseren bij een staking de te veel betaalde abonnementskosten, maar niet de extra kosten, zoals een taxi, die reizigers maken om toch op hun bestemming te komen. Ze mogen bovendien administratiekosten rekenen voor het in behandeling nemen van het compensatieformulier.

Streekvervoerder Arriva, groot in onder meer Zuid-Holland, Noord-Brabant en met treinvervoer in Groningen en Friesland, zal die kosten niet in rekening brengen, belooft een woordvoerder.