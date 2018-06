Bank mag vooruitbetalen hypotheekrente weigeren

In een uitspraak die dinsdag naar buiten is gekomen, wil een woningbezitter zes maanden hypotheekrente vooruit betalen bij de Rabobank. Dat levert hem namelijk een voordeel bij de belastingaangifte op. Rabo weigerde, omdat een klant die zijn hypotheekrente eerder wil betalen dan de bedoeling is een zeer prijzige administratieve chaos veroorzaakt.

De geschillencommissie van het Kifid gaf de klant in eerste instantie gelijk: de bank moest ondanks die chaos de vooruit betaalde hypotheekrente gewoon accepteren. In de beroepsprocedure die daarna kwam, trok Rabo alsnog aan het langste eind. De bank mag de rentebetaling accepteren, maar het hoeft absoluut niet.

Bij het Kifid lopen nog meer procedures van consumenten die hun hypotheekrente vooruit willen betalen. Het klachteninstituut kondigt vast aan dat de geldverstrekkers in die processen in het gelijk zullen worden gesteld.