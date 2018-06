Dollar duwt euro lager

De euromunt zal onder de $1,15 kunnen zakken nu de escalatie van het conflict doorzet.

Dat voorziet Stephane van der Meer van valuata-handelaar Ebury dinsdag. De euro koerste rond 14 uur 0,7% lager tegen de dollar bij $1,1545.

De VS hebben bovenop de $50 miljard aan importheffingen nog eens $200 miljard aan extra tarief voor Chinese import opgelegd. China dreigt na eerste miljardenheffingen op Amerikaanse goederen zoals soja met meer heffingen.

Economie krachtig

,,Desondanks blijft de dollar sterk. De onderliggende economische groei is goed. President Trump legt de importheffingen op Chinese waar op als signaal naar zijn achterban, maar kan dit alleen doen omdat de Amerikaanse economie erg goed draait. Veel beter dan de eurozone”, aldus Van der Meer.

Opkomende markten hebben een dreun gekregen, stelt valutahandelaar Pieter Jan Datema van de Nederlandsche Betaal- en Wisselmaatschappij (NBWM), opererend vanuit Singapore. In de ochtend gingen de Aziatische beurzen fors achteruit.

Beleggers vluchten bij handelsconflicten doorgaans in goud. Maar de dollar is doorgaans de vijand van het edelmetaal, dat dinsdag een fractie in waarde verloor.

VS zelfstandig

Datema: ,,Ten opzichte van voorgaande grote handelsconflicten is er veel veranderd: de Verenigde Staten zijn niet langere meer afhankelijk van olie-import, ze zijn nu netto-exporteur. De dreun die ze zouden kunnen krijgen valt nog wel mee. De VS produceert bovendien zijn eigen voedsel. Als dat deel wat voor de export is nu niet naar Azië gaat vanwege de handelsoorlog, dan verplaatsen ze het tijdelijk naar landen als Argentinië waar ze het kunnen gebruiken. De VS staat er veel sterker in dan destijds.”

Beide noemen het renteverschil en economische groei als belangrijkste drijver. ,,Valuta ís rente”, aldus Van der Meer.