Meer omzet AH-moeder door hogere prijzen, ’winst Europa zorgelijk’

De omzet steeg met 9,4 procent tot 21,6 miljard euro. In een toelichting zegt Muller dat die toename vooral door prijsstijgingen kwam en dat de hoeveelheden verkochte producten „grosso modo” daalden. De onderliggende nettowinst steeg net geen 7 procent tot 593 miljoen euro, wat voornamelijk te danken was aan sterke resultaten in de Verenigde Staten en een sterke dollar. In Europa lagen de winstmarges veel lager, onder andere door sterk gestegen energiekosten.

„Uit Amerika komt 75 procent van de winst, terwijl het om 65 procent van de omzet gaat. In Europa is de winstmarge 20 procent lager dan vorig jaar. Dat is een enorme deuk”, zegt Muller. „Ik maak me echt zorgen om de winstontwikkeling in Europa.”

Ahold Delhaize zegt de prijzen zo laag mogelijk te houden met behulp van een besparingsprogramma dat 1 miljard euro aan kostenvoordelen moet opleveren. Daarnaast verbreden supermarkten van het concern hun assortiment goedkope huismerken, wat goed zou aanslaan bij klanten. Zo was de omzet hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Onlangs had Albert Heijn last van stakingen in Nederlandse distributiecentra, waardoor de schappen in een aantal supermarkten van de keten steeds leger raakten. „Het is duidelijk dat dit omzet en winst gekost heeft”, zegt Muller, die blij is met een principeakkoord met vakbonden over een nieuw cao.

De stakingen in de distributiecentra hadden nog geen effect op de cijfers van het eerste kwartaal. Maar in die periode hadden Delhaize-winkels in België wel last van stakingen van boze werknemers die niet wilden dat die zaken overgingen naar franchisenemers. Volgens een analist van de bank Degroof Petercam kostte dat zo’n 100 miljoen euro omzet.