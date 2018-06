TKH-dochter bekabelt ruimtesimulator ESA

De nieuwe simulator maakt deel uit van testcentrum ESTEC in Noordwijk, dat door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA wordt geëxploiteerd. Capable werkt voor de opdracht nauw samen met het projectteam van de klant. Capable testte zijn kabelsystemen evenwel in eigen beheer, waarvoor het bedrijf moest investeren in zijn testcentrum in Breda.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik