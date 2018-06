OCI wil meer betalen voor OCI Partners

Amsterdam - Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI heeft het bod op zijn Amerikaanse dochterbedrijf OCI Partners verhoogd. In plaats van de 11 dollar in contanten per aandeel die het bedrijf twee weken geleden bereid was te betalen, biedt OCI nu 11,50 dollar per aandeel. OCI heeft al meer dan 88 procent van de aandelen in bezit.