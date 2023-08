Sterk omzetherstel bij Pharming

Pharming levert Joenja, dat sinds maart in de VS beschikbaar is, inmiddels aan 43 patiënten met APDS. Dit heeft in het tweede kwartaal een omzet van $3,8 miljoen gegenereerd.

Pharming meldt bovendien dat er wereldwijd inmiddels 640 patiënten zijn geïdentificeerd, terwijl eerder steeds melding werd gemaakt van ruim 500.

De totale omzet van Pharming steeg in het eerste halfjaar met 1% naar $97,4 miljoen, die grotendeels met de verkoop van Ruconest wordt gerealiseerd. Het krachtige omzetherstel in het tweede kwartaal sterkt ceo Sijmen de Vries in zijn verwachting van een lage enkelcijferige omzetgroei in het gehele jaar.

Over het resultaat doet De Vries geen uitspraken. In het eerste halfjaar werd een verlies van €10,9 miljoen geleden door hoge aanloopkosten voor Joenja. In het tweede kwartaal was er wel een winstje.

Beleggers reageren lauw op de kwartaalcijfers. Na een licht lagere opening staat de aandelenkoers inmiddels iets hoger.