Heibel in chipindustrie VS: rel over bedrijfsspionage Chinese rivaal

Ⓒ ANP / Associated Press

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Applied Materials klaagt een in Californië gevestigde rivaal, die in Chinese handen is, aan vanwege bedrijfsspionage. De grootste Amerikaanse leverancier van chipapparatuur beschuldigt Mattson, een bedrijf dat in 2016 werd overgenomen door Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center, van het stelen van bedrijfsgeheimen.