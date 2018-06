JPMorgan: Groei houdt recessie onder de duim

Dat meldt de grote vermogensbeheerder JPMorgan Asset Management ($1,7 biljoen) dinsdagavond in zijn ‘mid year-outlook’.

Veel aandelenbeurzen presteren momenteel matig, toch wordt dat volgens de zwaargewicht op Wall Street niet het beeld voor de rest van 2018. Het lopende tweede kwartaal kent degelijke groei en vormt een opleving afgezet tegen de beginmaanden van 2018, met een kleine afvlakking door het jaar heen.

JPMorgan AM-marktenstrateeg Vincent Juvyns. Ⓒ JPMorgan

Investeringen van bedrijven en signalen van productiviteitsgroei blijven zonnig, zo overziet het fonds. Dat moet aandelenmarkten, die vooruit lopen op bedrijfsresultaten, gaan steunen.

Arbeid obstakel

De erg krappe arbeidsmarkt in de VS is wel zorgelijk. Europa kent op zijn beurt een tragere inflatie. Maar in beide zit geen systeemrisico. Hooguit gaan enkele landen in Europa lokale problemen geven, meent de vermogensbeheerder, die EU-zorgenkindjes als Italië en Griekenland op ‘groen’ zet. „De situatie in Italië is aanzienlijk verbeterd”, concludeert marktenstrateeg Vincent Juvyns.

Zorgen om Griekenland zijn na financiële herstructurering snel afgenomen. Ⓒ FOTO BLOOMBERG

Wereldwijd blijft de groei komende tijd boven de gemiddelde trend, terwijl inflatie zal aantrekken, aldus JP Morgan Asset Management met voorgangers die tot 1799 teruggaan.

Kans tech Europa

Maar de handelsconflicten die tot nu toe vooral een woordenspel waren verhevigen wel ,,en kunnen erger worden”. De VS keert zich steeds meer terug op eigen markten. „Dat biedt kansen voor Europese techbedrijven”, zegt Juvyns.

De ontegenzeggelijke afname van de groei krijgt nauwelijks effect voor de olieprijs en dus zal de benzineprijs aan de pomp niet extreem veranderen, stelt

China sterk

De vermogensbeheerder ziet, in lijn met veel concurrenten, wel een verzwakkende markt met meer handelsspanningen, nog los van het lopende conflict tussen de VS en China. De tweede economie van de wereld zal de komende maanden uiteindelijk niet tegenvallen, zo benadrukt JPMorgan.

Europa en Japan gaan voorop in de lichte verzwakking, de Verenigde Staten blijven ook na de lange winstreeks sterker, zegt Juvyns. Risicovoller beleggingen worden komende tijd door grote fondsen naar verwachting wel afgestoten en ingeruild voor enkele meer defensieve beleggingen.

Indiase banken

De onderliggende aanwas in de wereldeconomie houdt desondanks koers, dus beleggen in aandelen is vanwege het rendement veruit te verkiezen, aldus marktenstrateeg Juvyns tijdens zijn presentatie in Amsterdam. „Dat is al terug te zien in de winsten per aandeel.” Indiase banken zijn binnen groeimarkten met de stijgende rente volgens hem zeer grote koopkansen.

Ⓒ AFP

De rentestijgingen tasten wel resultaat op langlopende obligaties aan. De spread is in Europa voor het eerst groter dan in de VS. Komende drie jaar komt $1 biljoen aan obligaties op de markt die centrale banken niet langer zullen kopen, stelt Juvyns. „De markt moet die gaan absorberen.” De vraag is tegen welke prijs.