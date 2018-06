Aegon ziet Vivat als overnameprooi

Aegon blijft zich richten op autonome groei, maar kijkt ook nadrukkelijk naar aankopen. ,,Maar het moet strategisch en financieel kloppen'', houdt Rider een slag om de arm. ,,En uiteindelijk moet het ook waarde toevoegen voor onze aandeelhouders.''

Vivat is de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal en voert onder meer de merken Zwitserleven, Reaal en ACTIAM. Nadat de bankverzekeraar door de Staat werd gered, kocht het Chinese Anbang Vivat in 2015.

Anbang

Anbang verkeert nu zelf in zwaar weer nadat het te veel buitenlandse aankopen had gedaan. De onderneming kocht niet alleen verzekeraars, maar deed ook vastgoedinvesteringen en kocht verschillende hotels in Noord-Amerika, waaronder het prestigieuze Waldorf Astoria in New York.

De Chinese overheid stelde het bedrijf onder curatele en stak er geld in om het overeind te houden. Oud-topman Wu Xiaohui werd wegens fraude tot een celstraf veroordeeld.