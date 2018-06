Telefoonmerk Oppo komt naar Nederland

De derde telefoonmaker van China achter Huawei en Xiaomi is wereldwijd volgens onderzoeksbureau IDC de vijfde smartphone maker ter wereld met een marktaandeel van circa 7,5% in 2017. Tot nu toe concentreerde het bedrijf zich op Chinese, Indiase en Zuidoost-Aziatische markten. Eind vorig jaar maakte het bekend dat het ook in Europa in Noord-Amerika de markt op wil.

Met een gedurfde prijs van €999 voor zijn jongste topmodel en €1600 voor een door Lamborghini gepimpt exemplaar, probeert Oppo zich een plek te verwerven in het luxere segment in de markt, waar het met name Apple en Samsung tegenkomt en hoger mikt dan Huawei, de Chinese concurrent die er ook in een paar jaar in is geslaagd om in de top aan te haken bij de Amerikaanse en Koreaanse concurrentie. Het toestel moet eind augustus verkrijgbaar zijn. In Nederland wordt daarover gesproken met enkele telecomproviders en grote online en offline elektronicaverkopers.

Behalve de snelle chip, scherpe camera’s, gezichtsherkenning en het grote oled-beelscherm dat van de betere telefoon anno 2018 verwacht mag worden, bevat Oppo’s Find X ook een opvallend eigen vinding. De camera’s zitten in een automatisch uitschuivend laatje aan de bovenkant, zodat aan de achterkant van het toestel een bobbel ontbreekt, en de voorkant bijna helemaal kan worden ingenomen door een scherm zonder dat daar een uitsparinkje hoeft te zitten.

Of het Oppo zal lukken om het trucje van Huawei te herhalen zodat het over een paar jaar een gevestigde naam te zijn in het lucratieve topsegment, valt volgens marktanalist Francisco Jeronimo van marktonderzoeksbureua IDC nog te bezien. „Over de invulling van de expansiestrategie is nog niet zoveel bekend. En het is de vraag of ze kapitaalkrachtig genoeg zijn.”